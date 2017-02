Sei Nazioni: l'Italia si arrende 10-63 contro l'Irlanda

Roma, 11 feb. (askanews) - Un'ottima Irlanda vince a Roma nella seconda giornata dell'RBS 6 Nations 2017 contro l'Italia per 10-63. Gli irlandesi conquistano già nella prima frazione di gioco il bonus offensivo grazie alle quattro mete segnate. Non è bastata la meta tecnica concessa dal direttore di gara Glen Jackson al 31' agli azzurri per rientrare definitivamente in partita, che nella seconda frazione di gioco pagano ancora caro prezzo le offensive degli irlandesi, cinici ad andare in meta in altre cinque occasioni. Nella parte centrale della seconda frazione di gioco all'Olimpico gli azzurri provano a reagire in più occasioni allo svantaggio proponendosi più volte nella metà campo ospite, ma i tentativi dell'Italrugby vengono vanificati da una grande difesa irlandese e da alcuni errori di handling. Prossimo appuntamento per gli azzurri nella terza giornata del torneo domenica 26 febbraio a Twickenham contro l'Inghilterra campione in carica.