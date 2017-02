Roma, 21 feb. (askanews) - Sono ventotto gli atleti convocati dal CT dell'Inghilterra Eddie Jones per la terza giornata dell'RBS 6 Nazioni 2017 che domenica a Twickenham mette di fronte i Campioni in carica inglesi e gli Azzurri di Conor O'Shea. L'Inghilterra si è radunata ieri sera al Pennyhill Park, storica sede dei ritiri del XV della Rosa. Annuncio della formazione previsto alle ore 11 di venerdì: Avanti: Jack Clifford (Harlequins), Dan Cole (Leicester Tigers), Charlie Ewels (Bath Rugby), Jamie George (Saracens), Teimana Harrison (Northampton Saints), Dylan Hartley (Northampton Saints), James Haskell (Wasps), Nathan Hughes (Wasps), Maro Itoje (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Courtney Lawes (Northampton Saints), Joe Marler (Harlequins), Kyle Sinckler (Harlequins), Mako Vunipola (Saracens), Mike Williams (Leicester Tigers), Tom Wood (Northampton Saints) Trequarti: Mike Brown (Harlequins), Danny Care (Harlequins), Elliot Daly (Wasps), Owen Farrell (Saracens), George Ford (Bath Rugby), Jonathan Joseph (Bath Rugby), Jonny May (Gloucester Rugby), Jack Nowell (Exeter Chiefs), Henry Slade (Exeter Chiefs), Ben Te'o (Worcester Warriors), Anthony Watson (Bath Rugby), Ben Youngs (Leicester Tigers)