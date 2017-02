Sei Nazioni, il Galles passa all'Olimpico e vince 33-7

Roma, 5 feb. (askanews) - Il Galles ha battuto l'Italia all'Olimpico per 33-7 nella prima giornata del Sei Nazioni di rugby. Per gli azzurri gli unici punti al 29': meta di Gori. Canna trasforma per il 7-0 Italia. Poi valanga irlandese. Al 36' la punizione del 7-3 con Halfpenny che replica al 46', al 52' ed al 55' (7-12). Galles in meta al 62' con Jonathan Davies trasformata da Halfpenny (7-19) ed al 67' con Lian Williams sempre trasformata da Halfpenny (7-26). Ultimi punti al 78': North vola in meta dopo una palla persa dall'Italia. Halfpenny trasforma: 7-33.