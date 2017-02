Sei Nazioni, Galles-Inghilterra: 16-21, inglesi ok nel finale

Roma, 11 feb. (askanews) - Nel secondo impegno del Sei Nazioni a Cardiff si impone in extremis l'Inghilterra che batte il Galles 16-21. Gli inglesi riescono a mettere a segno due mete con Youngs e Daly con due trasformazioni di Farrell mentre il Galles è andato in meta una sola volta con Williams e ottenendo una trasformazione con Halfpenny. Parte meglio il Galles che riesce a mettere a segno i primi punti di piede proprio con Halfpenny ma Farrell pareggia subito dopo. Al 18' la prima meta della partita è dell'inglese Ben Youngs. Al 23' Liam Williams trova un bel break, Tipuric raccoglie e va, fallo inglese e tre punti per i padroni di casa al 23'. Proprio allo scadere del tempo arriva il sorpasso del Galles con la meta di Williams che porta il punteggio sul 13-8. Al 54' inglesi a meno due con Farrell ma 7' il Galles allunga di nuovo: ruba un pallone in difesa, contrattacca, subisce fallo e al 61' Halfpenny può riallungare dalla piazzola. L'equilibrio si spezza a 3' dalla fine quando al 77' con Elliot Daly che si tuffa in meta, sorpasso inglese e +5 per gli ospiti.