Roma, 24 feb. (askanews) - Il CT dell'Inghilterra, Eddie Jones, ha annunciato la formazione che domenica a Twickenham affronterà l'Italia (ore 16) nella terza giornata del 6 Nazioni 2017. "Abbiamo lavorato bene in queste due settimane di avvicinamento alla partita con l'Italia ed ora siamo pronti" ha dichiarato Jones. "Questa settimana l'allenamento è stato veramente incredibile, i ragazzi sono davvero carichi e c'è stata grande competizione interna per un posto in squadra ed abbiamo scelto una formazione molto forte per giocare contro l'Italia" ha aggiunto il tecnico australiano del XV della Rosa. "Per noi è una partita importante ed il nostro unico obiettivo - ha detto Jones - è giocare bene. L'Italia ha battuto il Sudafrica a novembre e non li sottovaluteremo". Questa la formazione: Brown; May, Te'o, Farrell, Daly; Ford, Care; Hughes, Haskell, Itoje; Lawes, Launchbury; Cole, Hartley, Marler. A disp: George, Vunipola, Sinckler, Wood, Clifford, Youngs, Slade, Nowell.