Sebastiani incontra Zeman per la panchina del Pescara

Roma, 15 feb. (askanews) - Zdenek Zeman potrebbe tornare sulla panchina del Pescara a cinque anni dalla cavalcata in serie B che riportò la squadra in A dopo 19 anni lanciando giocatori come Insigne, Immobile e Verratti. Il presidente della formazione abruzzese, Daniele Sebastiani, dopo l'esonero di Massimo Oddo, ha incontrato il tecnico boemo a pranzo. "Se ho accettato la proposta? La proposta era di mangiare e l'ho accettata - ha detto Zeman - Siamo andati a mangiare, si mangia bene. I rapporti con Sebastiani sono come sempre". Sulla possibilità di allenare il Pescara ha risposto: "Tutto può succedere... non mi sbilancio perché ora non c'é da sbilanciarsi".