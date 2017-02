Roma, 24 feb. (askanews) - Torna il basket Nba dopo la pausa dell'All star Game. Sconfitte per Charlotte e Denver alla ripresa. Gli Hornets ricominciano da dove avevano lasciato, trovando il modo di perdere l'ennesima partita praticamente già vinta. dodicesima sconfitta nelle ultime 13 gare con belinelli (4 punti per lui) che non riesce a trovare il canestro del successo allo scadere dei regolamentari. Rientra Gallinari ma non basta ai Nuggets battuti da Sacramento priva di Cousins. La festa per l'esordio di Cousins con la canotta di New Orleans viene rovinata dai Rockets che passano sul parquet dei Pelicans con 27 punti di Williams. Golden State asfalta i Clippers ancora senza Chris Paul con un terzo quarto da 50 punti totali. Curry ne segna 35, Durant 25. Riparte anche la corazzata Cleveland che ha vita facile su New York. James e compagni portano a 4 il numero di vittorie consecutive. Irving ne segna 23. Un super Damian Lillard, autore di 33 punti, guida i suoi Blazers al successo sul parquet dei Magic. Questi i risultati delle partite disputate ieri sera nel campionato di Basket Nba:

Orlando Magic-Portland Trail Blazers 103-112 Detroit Pistons-Charlotte Hornets 114-108 (dts) New Orleans Pelicans-Houston Rockets 99-129 Cleveland Cavaliers-New York Knicks 119-104 Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 123-113 Sacramento Kings-Denver Nuggets 116-100