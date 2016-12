Roma, 30 dic. (askanews) - La statunitense Mikaela Shiffrin aggiorna il libro dei record della Coppa del mondo vincendo lo slalom femminile di Semmering. Il ventunenne fenomeno a stelle e strisce ha rischiato di vedere interrompere il suo regno fra i pali stretti che con oggi dura da 12 gare consecutive, messa sotto pressione da un'ottima Veronika Velez Zuzulova, ma in vista del rush finale ha cambiato marcia, rifilando alla slovacca 64 centesimi, mentre la svizzera Wendy Holdener (al quarto podio in altrettante gare stagionali) si è piazzata al terzo posto a 1"54, mandando agli archivi lo stesso podio del precedente appuntamento di Sestriere e ancor prima a Killington. Grazie al terzo centro in tre giorni (nei giorni scorsi si era imposta nei due giganti disputati), Shiffrin tocca quota 26 trionfi in Coppa del mondo come Tina Maze e Michela Figini e diventa la prima donna dal 1989 a vincere tre prove in tre giorni in due discipline differenti: l'ultima a riuscire nell'impresa fu la svizzera Vreni Schneider). Importanti cenni di reazione sono arrivati dalla squadra azzurra, che piazza una convincente Chiara Costazza all'ottavo posto e Irene Curtoni (nella foto) all'undicesimo.