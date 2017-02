Sarri: "Testa al Genoa, non parliamo di Real"

Roma, 9 feb. (askanews) - Vietato parlare di Real Madrid in casa Napoli. Maurizio Sarri esordisce in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa con una battuta: "Non andate oltre, altrimenti mi alzo e me ne vado. O si parla di Napoli-Genoa o vado via..." Il rischio è la distrazione: "I giocatori devono pensare esclusivamente a questa gara. Non abbiamo bisogno di fare altro. Il Genoa è squadra rognosa, loro giocano molto con il fisico e dobbiamo essere lucidi. L'approccio alla gara sarà fondamentale. Dobbiamo pensare esclusivamente a questo, non a quello che succede tra un mese. Nel calcio questo è una pazzia. Abbiamo un affollamento di gare mostruoso, ma le affronteremo come abbiamo fatto con le altre". Fa rabbia vedere la Juve a +9 considerando il bel gioco? "No, non è pugilato, le vittorie ai punti non si prendono, bisogna vincere sul campo. Altri sono più bravi in questo, anche se noi esteticamente siamo più godibili. La più forte è la prima in classifica". Nonostante il 7-1 una critica al match contro il Bologna c'è: "Abbiamo fatto bene in fase offensiva, ma meno in quella difensiva. Abbiamo concesso 10 tiri agli avversari, non sono contento di questo. Dobbiamo migliorare". Pavoletti l'ex ma Sarri frena: "Sta crescendo, un giocatore forte fisicamente che sto vedendo in miglioramento. Avrebbe bisogno di minuti in campo, ma noi non possiamo sempre concedere minuti a chi non è ancora al top, ma sta crescendo". Complimenti a Simeone: "Bravo in area di rigore, ad attaccare la profondità. Uno dei prospetti più interessanti. Può darci fastidio". Come dà fastidio l'assenza di CalleJon: "Un giocatore importantissimo per noi, non solo nella mia gestione. Uno di quelli a cui si rinuncia mal volentieri. Mi fa piacere che si diverta con me, quando uno fa un tipo di lavoro del genere è importante il divertimento".