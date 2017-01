Sarri: "Non voglio cali di tensione, già gettati tanti punti"

Roma, 6 gen. (askanews) - Vigilia di campionato per Maurizio Sarri.Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al "San Paolo" contro la Sampdoria: "Come sta la squadra è difficile dirlo ma lo vedremo domani, abbiamo lavorato tanto. Ora vedremo le risposte con la Samp". Ovviamente quasi tutte le domande sono incentrate sul nuovo acquisto Leonardo Pavoletti che probabilmente non sarà convocato, come spiega il tecnico: "Non so ancora se lo convoco, sta finendo ancora un processo di guarigione ed ha fatto solo qualcosa di tattica, se oggi viene dentro valuteremo. E' un ragazzo che arriva da un infortunio. Vediamo se ci può dare una mano. E' un giocatore che ci può aiutare, ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti. E' un'alternativa diversa rispetto agli altri". Sulla panchina della Sampdoria troverà quel Marco Giampaolo che lo sostituì sulla panchina dell'Empoli due anni fa: "Non credo alla sfida tra me e Giampaolo ma tra Napoli e Sampdoria. E' una gara con un livello di pericolisità elevato. Sono bravi in difesa e forti in attacco. Giampaolo ha idee che ho sempre stimato molto". Per Sarri sarà fondamentale eliminare quei cali di tensione che durante questa stagione sono costati punti importanti: "C'è da trasformare la prestazione in risultati e non sempre ci riusciamo. Il nostro limite è questo. Vediamo se riusciamo a porrvi rimedio. Ho visto gettare punti con prestazioni notevoli".