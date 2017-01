Roma, 20 gen. (askanews) - "Maradona? Macché distrarci, spero che ci abbia caricato". Maurizio Sarri risponde a Montella per il quale la speranza è quella che l'argentino abbia distolto il Napoli dalla partita con il Milan. Nessuna emozione per l'allenatore azzurro ma "mi sono commosso. Maradona per quelli della mia generazione rappresenta il calcio, è l'idolo di tutta la città. E' un personaggio che va al di là della maglia, nessuno non può non ammirarlo. Spero ch queste sensazioni le lasci anche ai giocatori". I complimenti di Ancelotti "fanno piacere", la partita "è un banco di prova importante per entrambe, loro hanno fatto passi in avanti importanti grazie al loro allenatore, hanno ricompattato l'ambiente e non era facile, quindi tutte componenti positive. Per rimanere in alto non puoi sbagliare con le medio piccole e per altri discorsi devi vincere gli scontri diretti". La Juve cede qualche punto ma Sarri non firma per il secondo posto: "Se l'avessi fatto dieci anni fa l'avrei fatto per la C ed avrei fatto una fesseria". Qualche problema in difesa, "ci siamo allenati con i ragazzi della primavera". Per Maksimovic qualche problema di adattamento "da 12 anni pensa in un certo modo, basta vedere il rendimento di Chiriches quest'anno in confronto all'anno scorso. Stiamo rinunciando a tre giocatori per la Coppa d'Africa. Avendo Koulibaly avremmo gestito diversamente la problematica in settimana".