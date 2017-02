Sarri: "Mai incontrato la Juve, faccio causa a chi l'ha scritto"

Roma, 9 feb. (askanews) - "Io non ho tempo di pensare al contratto, posso dirvi che ho chiamato l'avvocato per valutare se querelare chi ha scritto che mi sono incontrato con la Juve. È una notizia totalmente falsa". Parola di Maurizio Sarri che replica così a delle indiscrezioni stampa secondo le quali lui avrebbe incontrato emissari della Juventus per il prossimo anno. Il contratto fino al 2020 lega Sarri al progetto del Napoli: "Io sento l'obbligo di cercare di far crescere i miei giovani, è chiaro che a tutti noi farebbe piacere vincere qualcosa ma il mercato del Napoli è stato orientato su giovani di talento che debbono costruirsi una mentalità da grandi giocatori".