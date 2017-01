Sarri: "Che trofeo sogno? Io penso solo al Palermo"

Roma, 28 gen. (askanews) - Il Napoli domenica sera ospiterà al San Paolo il Palermo, ma Maurizio Sarri in conferneza stampa non si fida dell'avversario, nonostante sia in difficoltà di gioco e di punti. "Contro il Palermo mi aspetto la prova più difficile perché essere in partita a Milano è facile- dice il tecnico azzurro - così come la gara ad eliminazione diretta con la Fiorentina. Quindi la partita più importante è quella di domani. Dovremo avere la stessa motivazione". "L'unica cosa che ci interessa è battere il Palermo - continua Sarri - è una gara complicata perché c'è il rischio di giocarla con superficialità. Abbiamo sofferto a battere la Sampdoria che ha fatto meno punti di loro fuori casa, pareggiato col Sassuolo che ha fatto meno punti del Palermo fuori casa. Mi interessano solo risultati e punti, basta". Quando gli viene chiesto quale dei tre trofei in cui il Napoli è ancora in corsa preferirebbe, risponde: "Sogno solo il Palermo. I sogni devono farli i tifosi, noi proviamo ad alimentarli al massimo ma con i piedi per terra".

Sulla probabile formazione e sulla questione infortunati: "Ghoulam è tornato dalla Coppa d'Africa ma devo andare cauto perché ha giocato in un contesto diverso, per me è come se fosse andato via 3 mesi. Al di là di tutto potrebbe esserci la necessità, dobbiamo vedere come sta Strinic. Maksimovic invece l'ho visto bene, Chiriches si sta allenando in gruppo da ieri ma non è al 100% perchè si trascina l'infortunio dal 22 dicembre e s'è allenato poco". Pavoletti potrebbe partire dall'inizio mentre Milik è sempre più vicino alla convocazione dopo l'infortunio dell'ottobre scorso. "Ha fatto quello che mi aspettavo, veniva da una lunga inattività e non poteva essere al 100%. L'ora di gioco lo aiuterà, serve un pò di pazienza, avrebbe bisogno di minuti per arrivare al top della condizione. Milik sarebbe più contento di allenarsi senza fermarsi. Non si sente ancora del tutto pronto, oggi ci riparlo, ma la sua sensazione era questa".