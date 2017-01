Roma, 4 gen. (askanews) - San Antonio travolgente contro Toronto. Decisivo Leonard con 25 punti. Non bastano i 26 di DeRozan ai canadesi. Nella serata in cui allo Staples Center distribuiva ai tifosi il suo faccione cartonato, Julius Randle regala la seconda tripla doppia della stagione, chiudendo il match vinto dai suoi Lakers sui Grizzlies con 19 punti, 14 rimbalzi e 11 assist. Per i Lakers 17 triple. Dopo il career high di 52 punti infilato contro Miami solo 3 giorni fa, Isaiah Thomas centra un altro massimo in carriera, regalando ai compagni 15 assist e 29 punti nella vittoria di Boston su Utah. Philadelphia al photofinish contro Minnesota con 25 di Embiid. Dallas è guidata da Barnes con 26 punti nel successo dei Mavericks su Washington. Vittoria iportante di Indiana sul parquet dei Detroit Pistons. La super prestazione di Booker con 18 dei suoi 27 punti totali nel 2° tempo ed il career high del rookie Marquese Chriss sono i segreti del successo casalingo dei Suns sugli Heat. Questi i risultati delle partite disputate la scorsa notte nel campionato di basket Nba:

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves 93-91 Boston Celtics-Utah Jazz 115-104 Detroit Pistons-Indiana Pacers 116-121 Dallas Mavericks-Washington Wizards 113-105 San Antonio Spurs-Toronto Raptors 110-82 Denver Nuggets-Sacramento Kings 113-120 Phoenix Suns-Miami Heat 99-90 L.A. Lakers-Memphis Grizzlies 116-102