Roma, 22 gen. (askanews) - San Antonio sbanca il parquet dei Cleveland Cavaliers. E il merito è di Kawhi Leonard. Gli Spurs si sono imposti 118-115 al supplementare con 41 punti del proprio asso. Doppia gioia per Belinelli e Gallinari. Il primo chiude con 14 punti e cinque assist in 22' di gioco nella vittoria di Charlotte su Brooklyn. Il secondo mette a referto 18 punti e quattro rimbalzi in 32' sul parquet contro i Los Angeles Clippers. I Rockets dopo la lezione subita dai Warriors tornano a vincere, e lo fanno sul campo dei Grizzlies con 30 punti di Dekker. Portland vince a Boston chiudendo così la striscia negativa di 4 sconfitte in fila. New York ancora ko, in casa, contro Phoenix. Chicago rialca la testa sul parquet di casa chiudendo la striscia negativa di 2 sconfitte in fila contro Sacramento nonostante i 42 di Cousins. I Pacers cadono sul parquet dei Jazz. Philadelphia cade sul parquet di Atlanta dopo quattro vittorie consecutive. Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba: Boston Celtics-Portland Trail Blazers 123-127 Detroit Pistons-Washington Wizards 113-112 Charlotte Hornets-Brooklyn Nets 112-105 Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers 110-93 New York Knicks-Phoenix Suns 105-107 Miami Heat-Milwaukee Bucks 109-97 Memphis Grizzlies-Houston Rockets 95-119 Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs 115-118 Denver Nuggets-L.A. Clippers 123-98 Utah Jazz-Indiana Pacers 109-100 Chicago Bulls-Sacramento Kings 102-99