Russo, ritorno con successo sul ring

Roma, 10 feb. (askanews) - Ritorno vittorioso sul ring per Clemente Russo, tornato a combattere dopo la delusione di Rio quando fu eliminato ingiustamente al primo turno e le polemiche del Grand Fratello. Nel debutto dell'Italia nelle World Series al Palasport di di via Vertumno di Roma il trentaquattrenne massimo di Marcianise ha battuto 3-0 (50-45; 50-45; 49-46) il croato Filipi, ventiquattro anni e dieci centimetri in più di altezza. Il successo ha permesso ai Thunder Italia di superare 3-2 i British Lionhearths nel debutto di Renzini come dt all'angolo. Per Russo ventesima vittoria (209 in totale i successi con 45 sconfitte e 3 pari) nella rassegna mondiale che nel 2011 vinse anche a livello individuale. Al match di Russo si era arrivati dopo i successi di Maietta nei 56 kg contro Bateson, di Cavallaro nei 75 kg contro il croato Plantic, e delle sconfitte in apertura di Serra nei 48 kg da Yafai e di Di Lernia nei 64 kg contro Smith in un verdetto a maggioranza (2-1).