Rossi: "Soddisfatto, ma che gran mal di testa"

Roma, 30 gen. (askanews) - Buoni riscontri per Valentino Rossi dopo la prima giornata di test a Sepang, in Malesia. "La prima sensazione non è stata malvagia - dice - perché in questa sessione abbiamo finalmente provato le due moto che useremo durante la stagione e sono meglio dei prototipi provati a novembre, sotto tanti punti di vista. E' stata una giornata difficile. Mi sono svegliato con un terribile mal di testa e fino a mezzogiorno non ero in grande forma. Dopo siamo stati in grado di fare alcuni giri e la sensazione era buona. Nel pomeriggio abbiamo finito il lavoro ma ha cominciato a piovere per cui dobbiamo aspettare e sperare che nei prossimi due giorni le condizioni della pista siano buone. Oggi abbiamo lavorato sul motore e sull'elettronica e abbiamo trovato alcune buone cose". Terzo tempo per l'altra Yamaha con in sella Maverick Vinales. "Il primo giorno e' sempre difficile ma mi sono sentito bene sulla moto e anche fiscamente per cui sono contento e voglio tornare a lavorare un po' di più sulla moto".