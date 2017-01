Roma, 18 gen. (askanews) - "Una bella notizia". Nico Rosberg commenta così l'annuncio della Mercedes di ingaggiare Valtteri Bottas per il 2017 dopo il suo addio alla Formula1. "Ho visto l'annuncio che riguarda Valtteri, ero al corrente della scelta e penso sia una bella notizia - ha scritto Rosberg su Facebook - Sono contento per il team e che abbiano trovato una soluzione in maniera abbastanza rapida o almeno relativamente rapida. Sono sicuro che Bottas si ambientera' e che fara' davvero un bel lavoro. Guardero' le gare in tv e vedro' cosa fara', soprattutto contro Hamilton perche' Lewis e' un incredibile punto di riferimento, uno dei migliori in circolazione, tra i migliori di tutti i tempi, non sara' facile contro di lui, ma sara' tutto da seguire".