Roma, 22 feb. (askanews) - Dopo il 4-0 in casa del Villarreal la Roma è attesa per il ritorno dei sedicesimi di Europa League allo stadio Olimpico. Nonostante la qualificazione sia quasi ipotecata, Luciano Spalletti non si fida e cerca di tenere alta la tensione dei suoi: "Il calcio dice che niente è deciso. Pensiamo ad esempio alla rimonta del Deportivo contro il Milan oppure il nostro precedente a Genova (giallorossi avanti 3-0 persero poi 4-3). Noi dobbiamo essere pronti". Il risultato però permette un po' di turnover: "Ho tanti giocatori all'altezza della situazione. Non arrivano certi risultati se il livello generale non è alto. Qualcosa cambierò, ma non possiamo chiamare riserve gente come Vermaelen, Juan Jesus, Paredes, Totti o Mario Rui. Quest'ultimo ha avuto poco spazio, ma quando è stato chiamato in causa ha dimostrato il proprio valore". Su chi scenderà in campo domani, Spalletti svela che Totti giocherà dal primo minuto: "Giocherà sicuramente dal primo minuto. Poi devo valutare ancora 2-3 ruoli specifici. Devo valutare per un discorso più ampio, non posso garantire sul suo impiego dal 1'. Salah e Dzeko? Nessuno dei due giocherà". "I nostri tifosi ci hanno trattato alla grande, ed è stato meraviglioso vederli gioire in Europa, in un'altra città - continua Spalletti - spero che la nostra possa accogliere i tifosi spagnoli nel modo giusto. Le intenzioni dei nostri calciatori sono chiare: vincere il maggior numero di partite. Domani non dobbiamo gestire il vantaggio di 4 gol, ma puntiamo a vincere. Nient'altro. Il risultato dell'andata è stato valutato con clamore, ma per un'italiana dovrebbe essere una costante".