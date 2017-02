Roma, 23 feb. (askanews) - Una rete di Borré nel primo tempo, su errore di Vermaelen, regala il successo al Villarreal per 1-0 sul campo della Roma che però in virtù del 4-0 in Spagna accede agli ottavi di finale di Europa League. Spalletti tiene in panchina Dzeko, Nainggolan e Salah e la squadra parte sottotono chiudendo anche il match in dieci uomini per l'espulsione di Rudiger nel finale e perde la prima partita stagionale in casa.

Spalletti lancia dal primo minuto Totti terminale offensivo davanti a Perotti e El Sharaawy. Nei primi minuti è alto il pressing degli spagnoli che al 10' sono già pericolosi quando l'ex Sampdoria Soriano nel rimettere al centro a volo un cross di José Angel, colpisce la parte alta della traversa. L'occasione è il preludio al gol del Villarreal: al 16' Vermaelen sbaglia a rinviare un pallone in area dove si avventa Borré che di potenza segna l'1-0. Alla mezz'ora si vede la Roma in attacco con una percussione di Bruno Peres che mette palla in mezzo per El Shaarawy ma Bonera anticipa lo anticipa all'ultimo istante. Pochi minuti dopo è ancora Villarreal con Alisson che salva sulla conclusione dal limite di Rodri.

Nella ripresa subito un cambio per Spalletti che toglie Manolas per Rudiger ma è sempre Allison a tenere in piedi la Roma con un'altra grande parata su Borré. Al 54' si sveglia Perotti che in due minuti ha due occasioni per pareggiare ma in entrambe le occasioni è bravo Andres a disinnescare. Al 70' si fa vedere ancora il Villarreal in attacco con Roberto Soriano ma il suo tiro termina di poco a lato. All'81' ingenuità di Rudiger che viene espulso, per doppio giallo, a causa di una manata rifilata al difensore spagnolo Alvaro. Allo scadere l'ultima occasione è per gli spagnoli ancora con Borré ma anche stavolta Allisson è bravo a dire di no.