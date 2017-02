Roma-Torino 4-1, giallorossi ancora secondi - RPT

Roma, 19 feb. (askanews) - La Roma ha battuto il Torino per 4-1 nel primo dei due posticipi della venticinquesima giornata del campionato di serie A. Giallorossi in vantaggio dopo 10': Nainggolan ricambia l'uno due con Dzeko che si difende da Lukic e trafigge con il destro Hart, ventinovesimo gol stagionale per il bosniaco. Raddoppio al 17' con un sinistro potentissimo di Salah che trafigge Hart sul primo palo. Il 3-0 arriva al 65' ad opera di Paredes che scocca un destro potentissimo e rasoterra che si insacca in rete. Gol della bandiera all'84' di Maxi Lopez abilissimo a sfruttare una verticalizzazione in area. Al 91' chiude il conto per i giallorossi Nainggolan su assist di Totti. Con questa vittoria la Roma riscavalca il Napoli al secondo posto a -7 punti dalla Juve in testa alla classifica