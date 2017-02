Rissa tra genitori, sette daspo in Toscana

Roma, 4 feb. (askanews) - Il questore di Lucca ha emesso sette Daspo per un anno ai sette denunciati per rissa in occasione della gara Pietrasanta Calcio 1911-Atletico Carrara dei Marmi, valevole per il campionato provinciale giovanissimi A, del 28 gennaio scorso. In quella occasione al campo sportivo Pedonese di Marina di Pietrasanta (Lucca), alcuni sostenitori delle opposte tifoserie, tra i quali anche i genitori di alcuni giocatori, dopo una animata discussione avevano scatenato una rissa rendendo necessario l'intervento degli agenti del commissariato di Forte dei Marmi.