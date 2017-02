Rinviata Celta-Real Madrid: crolla il tetto dello stadio

Roma, 4 feb. (askanews) - Celta Vigo-Real Madrid, in programma domani alle 20.45, sarà rinviata per motivi di sicurezza. Dopo la comunicazone del sindaco di Vigo, si attende solo l'ufficialità da parte della federcalcio spagnola. Nelle ultime ore sulla Galizia si è abbattuto un violento temporale che ha causato ingenti danni alle abitazioni e alle strutture, a causa soprattutto alle raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari. La bufera non ha risparmiato anche lo stadio di Vigo, il Balaidos. Le prime immagini che stanno facendo il giro del web attraverso i social mostrano infatti i danni riportati soprattutto dal tetto dell'impianto del Celta: il vento lo ha scoperchiato in diversi punti. Così, venendo meno i requisiti minimi di sicurezza per il pubblico, il sindaco di Vigo è stato costretto a chiuderlo.