Rincon: "Scelto la Juventus perché si lavora sempre per vincere"

Roma, 3 gen. (askanews) - Presentato ufficialmente alla stampa Tomas Rincon, nuovo calciatore della Juventus. Prime parole da juventino quindi per il centrocampista venezuelano acquistato dal Genoa: "Questi ultimi giorni sono stati un sogno per me e adesso sono a disposizione di società, staff e compagni. È un onore essere qua. Ovunque ci sarà bisogno, io ci sarò. Sono qua per vincere". "La trattativa è stata molto veloce - continua Rincon - appena ho sentito il nome Juve non ho avuto nessun dubbio, qui si lavora sempre per vincere". Poi parla della prima impressione e di come sia stato accolto dai nuovi compagni: "Tutti mi hanno accolto molto bene. L'impressione è che questa sia una famiglia piena di grandi campioni. Il nostro capitano Buffon è il portioere più forte al mondo. Ci sono tanti sudamericani". In campo è sempre stato un leader, soprattutto con la sua nazionale, di cui è il capitano: "Ognuno di noi ha un leader dentro, bisogna solo tirarlo fuori. In Nazionale sono il capitano e devo dsempre essere attento a dare dei consigli ai giovani. Io ho l'umiltà sufficiente per imparare. Ho fatto un percorso lungo per arrivare qua. Sono stato in Germania, al Genoa ho trovato un grande allenatore come Gasperini, gli sarò sempre grato". Infine parla del suo ruolo in campo: "Dove giocherò non dipende da me. Ho saluto l'allenatore, ma non ho ancora avuto la possibilità di parlare con lui di questioni tattiche".