Riforma dei campionati, Tommasi: "Aspettiamo un progetto"

Roma, 9 gen. (askanews) -"E' da quando e' partita la discussione sulla riforma dei campionati che stiamo aspettando un progetto, ma mi sembra che si stia soltanto facendo un calcolo di numeri di squadre piu' che un vero progetto sportivo per il calcio italiano. Sicuramente un progetto sportivo non passa solo dai numeri". Lo ha detto il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, in risposta alle affermazioni del presidente della federcalcio, Tavecchio, secondo il quale è una utopia ridurre a 18 squadre la serie A e la riforma deve interessare le leghe minori. "La cosa importante sara' dare stabilita' alle societa' - ha proseguito Tommasi a margine della presentazione dell'album dei calciatori 2016/2017 della Panini - Il mondo professionistico deve capire che deve dare determinate risposte, non solo in termini di classifica e di risultati, ma anche a livello di organizzazioni, di strutture, solidita' finanziaria e progetto sportivo. Pero' mi sembra che la riforma sia improntata soprattutto a ridurre il numero delle squadre. Bisognera' capire se, come e' successo in Lega Pro, questo portera' risultati positivi".