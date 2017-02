Ricorso Inter: confermati 2 turni a Icardi, sconto per Perisic

Roma, 10 feb. (askanews) - La Figc ha respinto il ricorso dell'Inter sulle due giornate di squalifica per Mauro Icardi mentre ha "parzialmente accolto" quello per Ivan Perisic. Il calciatore croato, anch'essi fermato per due turni, ha visto ridursi le giornate di squalifica da due a uno, commutando una partita di stop in un'ammenda di 10mila euro. Per Icardi invece nessuno sconto che salterà quindi la sfida di domenica pomeriggio con l'Empoli e quella di domenica 19 febbraio in casa del Bologna.