Reina: "Andremo al Bernabeu senza paura"

Roma, 26 dic. (askanews) - "Andremo al Bernabeu a fare il nostro calcio, senza paura". Parola di Pepe Reina che parla della sfida al Real negli ottavi di finale di Champions League in una intervista a Mediaset Premium. "Sarà una bellissima sfida, un'opportunità per dimostrare la nostra crescita - dice il portiere del Napoli - Così facendo saremo più vicini al passaggio del turno. Ho tanti amici che vorranno essere a Madrid e cercherò di accontentare tutti". "Che San paolo mi aspetto al ritorno? Me lo aspetto strapieno e carico - conclude Reina - e speriamo che ci dia una forza mostruosa. Speriamo di offrire a tutti una bella serata e di vincere". Sulle prospettive della squadra aggiunge: "Siamo una grande squadra, vogliamo diventare grandissimi. Dobbiamo migliorar e molto ed essere forti con continuità . Siamo in crescita, siamo una squadra giovane, ci sono molti giocatori di 19-20 anni e dobbiamo imparare in fretta a essere competitivi ma sappiamo quale è la nostra mentalità. Il mister ce l'ha insegnata in modo chiaro: ovunque andiamo dobbiamo giocare il nostro calcio". Reina confessa il suo sogno: uno scudetto a Napoli. "Sarebbe il traguardo più importante della mia vita. E' un pensiero che non mi levo dalla testa".