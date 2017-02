Reina: "A Madrid dobbiamo avere coraggio di andare per vincere"

Mercoledì il Napoli a Madrid per gli ottavi di Champions

Roma, 13 feb. (askanews) - "C'è un unico modo di passare il turno contro il Real Madrid ed è quello di avere il coraggio di andare lì con l'intento per vincere. L'arrivo di Maradona al Bernabeu ci motiva, speriamo di non deluderlo". Comincia ad entrare nel vivo la sfida tra Real Madrid e Napoli e il portiere degli azzurri, ai microfoni di Radio Marca, ha parlato della sfida al Santiago Bernabeu. Il portiere spagnolo del Napoli però elogia il difensore dei Blancos Sergio Ramos: "E' un campione e non è un caso che segni sempre allo scadere, speriamo chieda il cambio all'85' minuto".