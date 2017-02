Real-Napoli, Zidane: "Il Napoli può metterci in difficoltà"

Roma, 14 feb. (askanews) - "Con tutto il rispetto per Maradona, che guardavo sempre quando avevo 14 anni ed è stato uno dei migliori se non il migliore di sempre, temo di più i giocatori che scenderanno in campo. Noi abbiamo le nostre armi e sarà una grande partita". Parola di Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. "Sarà importante non subire gol ed essere consapevoli di ciò che abbiamo fatto nell'ultimo periodo - continua - Questa è una sfida da 50 e 50. Giochiamo la prima in casa e sappiamo che il Napoli ci può mettere in difficoltà, dovremo solo farci trovare pronti e concentrati. Soffriremo". La sfida del Real sembra anche quella di interrompere la maledizione per la quale nessuna squadra è riuscita a vincere il titolo per due anni di fila. "E' una competizione molto difficile, vincere una partita importante nella fase eliminatoria non è semplice, non puoi rilassarti. Devi pensare partita dopo partita. Un percorso duro e lungo. In questa competizione il Real sarà sempre favorito, anche se niente ti può garantire la vittoria". La Finale? No, è una gara molto importante, niente altro. La finale è a Cardiff". Complimenti a Sarri: "Sta facendo bene, fa giocare ottimamente la sua squadra e i risultati che hanno ottenuto sono lì a testimoniarlo. In Italia ci sono tanti giovani bravi come qui in Spagna".