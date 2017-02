Real-Napoli, Sarri: "Anche al Bernabeu giocare il nostro calcio"

Roma, 14 feb. (askanews) - "Dobbiamo avere la follia di venire qui al Bernabeu a giocare il nostro calcio, pur sapendo che giochiamo contro i campioni di tutto. Quindi sarà importante capire a che punto siamo nei confronti delle squadre top". Vigilia di Champions League per Maurizio Sarri che domani sera sarà ospite con il suo Napoli del Real Madrid per l'andata degli ottavi di Champions League. Per il tecnico azzurro sarà importante non snaturare il gioco della squadra, pur con la consapevolezza di andare a giocare in uno stadio come il Santiago Bernabeu: "E' indispensabile avere la faccia tosta perché rischiamo in tutti i casi ma per noi lo sarebbe di più se facessimo una partita timorosa, anche se la prima considerazione da fare è che è bello giocare in questo stadio". "Quest'anno ci è già capitato di fare trasferte difficili - continua Sarri - come quella contro il Besiktas. Noi possiamo fare bene sia in trasferta con le nostre ripartenze, sia in casa dove se riusciamo a prendere campo diventiamo fortissimi".

Quando gli viene chiesto se per questa sfida ha curato qualche aspetto diverso rispetto alla normalità, risponde: "Ho avuto poco tempo a disposizione per preparare la sfida ma ho cercato di curare il più possibile i particolati ma pur sapendo che contro il talento non ci sono tanti antidoti, altrimenti non sarebbe esisitito Maradona, Platini o Ronaldo. Si può cercare di limitare un fuoriclasse ma poi un colpo di talento può decidere la partita e penso che alla fine sia anche giusto. La puoi studiare come vuoi la partita ma ci sono talenti qui che pissono vincere la partita e questo è poco preventivabile". Per Sarri sarà importante non giocare con timore: "Alla squadra ho detto che io ho la sensazione che stiamo crescendo come mentalità e che dobbiamo cominciare a dimostare qualcosa già da domani. Ho detto che accetto tutto contro una squadra come il Real ma l'unica cosa che non accetto è il giocare timorosi. Se saremo per 90' nella nostra area è perché devono essere bravi loro a spingerci lì e non per altro". Infine parla dell'effetto che Maradona possa avere sulla squadra: "Ancora non lo abbiamo visto ma spero che abbia il tempo di dire due parole alla squadra perché trovarsi davanti ad un giocatore come lui è benzina per i ragazzi, quindi spero che abbia qualche minuto da dedicare più a loro che a me".