Real Madrid: solo palestra per Ronaldo, ma con il Napoli ci sarà

Roma, 13 feb. (askanews) - Cristiano Ronaldo tiene in ansia il Real Madrid in vista dell'andata degli otavi di Champions League contro il Napoli. L'attaccante portoghese oggi ha lavorato solo in palestra a causa di un colpo alla gamba destra preso sabato contro l'Osasuna. Secondo la stampa spagnola, però, la sua presenza mercoledì contro il Napoli non sarebbe in dubbio e già domani dovrebbe rientrare in gruppo per poi scendere in campo da titolare al Bernabeu. Migliorano le condizioni di Gareth Bale ma Zidane non intende forzarlo: il gallese potrebbe essere convocato ma è più facile che venga reintegrato nel weekend per la gara con l'Espanyol ed essere pronto per il ritorno al San Paolo.