Real Madrid, Ramos: "Il Napoli è una grande rivale"

Roma, 13 feb. (askanews) - Il Real Madrid si prepara per l'andata degli ottavi di Champions League al "Bernabeu" contro il Napoli. A parlare è il capitano delle merengues, Sergio Ramos, che per festeggiare il traguardo delle 500 gare con il Real Madrid, ha risposto ai tifosi con una chat su Facebook Live. "Il Napoli è una grande rivale che attraversa un ottimo momento di forma - ha detto Ramos - Cercheremo di non prendere gol per rendere più tranquillo il ritorno". Sulla finale a Cardiff: "Speriamo di poterci essere, ma dobbiamo fare un passo alla volta". Per Sergio Ramos la Champions è un obiettivo fondamentale: "Dobbiamo concentrarci ora sulla Champions League, sarà molto difficile. La Champions è diversa, è complicata, i tifosi la vivono diversamente, ma speriamo che sia una buona stagione su ambo i fronti. In campionato siamo al comando e dipendiamo da noi stessi ma speriamo di fare bene anche in Europa".