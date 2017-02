Ranking Wta, Vinci al n. 25, tonfi per Errani e Schiavone

Roma, 20 feb. (askanews) - E' sempre Roberta Vinci la prima delle azzurre nella classifica pubblicata stamane dalla Wta: la 34enne tarantina conserva la 25esima posizione. Alle sue spalle un piccolo terremoto, con i balzi all'indietro di Sara Errani e Francesca Schiavone alle quali scadono i punti dei successi nei tornei di Dubai e Rio de Janeiro del 2016: così la seconda delle italiane nel ranking è Camila Giorgi, ora numero 73, mentre la 29enne di Massa Lombarda perde 44 posti e si ritrova 93esima e analogamente la Leonessa precipita al numero 153 (-56 posizioni), preceduta anche da Karin Knapp (141), tuttora in infermeria per motivi fisici.

Rimane immutata la top-ten mondiale, che per la quarta settimana consecutiva vede in vetta Serena Williams, tornata sul trono dopo il trionfo agli Australian Open (per la statunitense quella che inizia oggi sarà la 312esima settimana complessiva da numero uno). L'affermazione a Doha consente a Karolina Pliskova di consolidare la terza piazza, ma la seconda poltrona occupata da 'Angie' Kerber è ancora distante oltre duemila punti Wta, mentre Dominika Cibulkova mette nel mirino la quarta posizione di Simona Halep (appena 22 punti), ferma per il problema al ginocchio.

La top ten: 1. Serena Williams (Usa) 7.780 punti, 2. Angelique Kerber (Ger) 7.715, 3. Karolina Pliskova (Cze) 5.640, 4. Simona Halep (Rom) 5.172, 5. Dominika Cibulkova (Svk) 5.150, 6. Agnieszka Radwanska (Pol) 4.915, 7. Garbine Muguruza (Spa) 4.720, 8. Svetlana Kuznetsova (Rus) 3.915, 9. Madison Keys (Usa) 3.897, 10. Johanna Konta (Gbr) 3.705 Le italiane: 25. Roberta Vinci 1.720 punti, 73. Camila Giorgi +2 824, 93. Sara Errani -44 676, 141. Karin Knapp +3 408, 153. Francesca Schiavone -56 370, 215. Jasmine Paolini -2 242, 227. Martina Trevisan +3 220, 280. Jessica Pieri 165, 317. Anastasia Grymalska 136, 323. Georgia Brescia +4 130.