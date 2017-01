Ranking Wta, Serena Williams torna numero uno al mondo

Roma, 30 gen. (askanews) - E' sempre Roberta Vinci la prima delle azzurre nella classifica pubblicata stamane dalla Wta dopo il primo Slam stagionale andato in scena a Melbourne: la 33enne tarantina perde due posizioni ed è 21esima. Alle sue spalle guadagna sei posti Sara Errani, numero 47, mentre è stabile Camila Giorgi, numero 74, così come Francesca Schiavone, numero 100.

Gli Australian Open hanno dato una bella scossa alla top-ten mondiale: dopo 21 settimane in vetta Angelique Kerber deve restituire lo scettro a Serena Williams, vincitrice del suo settimo trofeo Down Under (per la statunitense quella che inizia oggi sarà la 309esima settimana complessiva da numero uno). In terza posizione c'è la ceca Karolina Pliskova che guadagna due posizioni e firma il best ranking. Guadagna un posto anche Dominika Cibulkova, quinta (best ranking eguagliato), mentre ne perde tre Aga Radewanska, sesta. Due passi avanti anche per la russa Svetlana Kuznetsova, ottava, mentre arretrano di una posizione sia Madison Keys, nona, che Johanna Konta, decima.

Questa la nuova classifica Wta: 1. Serena Williams (Usa) 7780 (+1) 2. Angelique Kerber (Ger) 7715 (-1) 3. Karolina Pliskova (Cze) 5270 (+2) 4. Simona Halep (Rou) 5073 (--) 5. Dominika Cibulkova (Svk) 4985 (+1) 6. Agnieszka Radwanska (Pol) 4915 (-3) 7. Garbine Muguruza (Esp) 4720 (--) 8. Svetlana Kuznetsova (Rus) 3915 (+2) 9. Madison Keys (Usa) 3897 (-1) 10. Johanna Konta (Gbr) 3705 (-1)