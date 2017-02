Roma, 27 feb. (askanews) - E' sempre Roberta Vinci la prima delle azzurre nella classifica pubblicata stamane dalla Wta: la 34enne tarantina perde tre posizioni e si assesta al numero 28. Un passo indietro per Camila Giorgi, 74esima, mentre perde altre sei posizioni Sara Errani, ancora ferma per infortunio, che scende al numero 99.

Rimane più o meno immutata la top-ten mondiale, che per la quinta settimana consecutiva vede in vetta Serena Williams, tornata sul trono dopo il trionfo agli Australian Open (per la statunitense quella che inizia oggi sarà la 313esima settimana complessiva da numero uno). Unica variazione l'ingresso nell'elite mondiale dell'ucraina Elina Svitolina grazie al successo nel Premier 5 di Dubai. Saluta per il momento la top-ten la britannica Johanna Konta.

Questa la nuova classifica Wta: 1. Serena Williams (Usa) 7780, 2. Angelique Kerber (Ger) 7405, 3. Karolina Pliskova (Cze) 5640, 4. Simona Halep (Rou) 5172, 5. Dominika Cibulkova (Svk) 5075, 6. Agnieszka Radwanska (Pol) 4670, 7. Garbine Muguruza (Esp) 4585, 8. Svetlana Kuznetsova (Rus) 3915, 9. Madison Keys (Usa) 3897, 10. Elina Svitolina (Ukr) 3890 (+3). Cosi' le italiane: 28. Roberta Vinci 1590 (-3) 74. Camila Giorgi 824 (-1) 99. Sara Errani 617 (-6) 142. Karin Knapp 408 (-1) 156. Francesca Schiavone 370 (-3) 211. Jasmine Paolini 250 (+1) 232. Martina Trevisan 220 (-4) 274. Jessica Pieri 165 (+6) 314. Anastasia Grymalska 132 (+4) 317. Georgia Brescia 130 (+7)