Ranking Fifa, guida l'Argentina, l'Italia è quindicesima

Roma, 9 feb. (askanews) - L'Argentina è in testa al ranking Fifa con 1635 punti davanti a Brasile (1529) e Germania (1433). La Francia sale al sesto posto mentre la Colombia slitta al settimo posto. L'Italia sale al 15esimo posto con 1083 punti. Salto in avanti del Camerun, che dopo il successo in Coppa d'Africa scala 29 posizioni e si piazza al 33esimo posto. L'Egitto, sconfitto in finale, è 23esimo, in salita di 12 posizioni. Questa la top ten: 1. Argentina 1635 punti, 2. Brasile 1529, 3. Germania 1433, 4. Cile 1386, 5. Belgio 1371, 6. Francia 1313, 7. Colombia 1304, 8. Portogallo 1240, 9. Uruguay 1195, 10. Spagna 1168; 15. Italia 1087.