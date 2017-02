Ranking Atp, Lorenzi torna numero uno azzurro

Roma, 13 feb. (askanews) - Paolo Lorenzi si riprende lo status di numero uno azzurro nella classifica pubblicata stamane dall'Atp: il 35enne senese grazie alla finale nel torneo Atp di Quito guadagna nove posizioni risalendo al 37esimo posto e scavalca di nuovo Fabio Fognini, che a sua volta avanza al numero 43. Alle loro spalle in progresso di cinque posti Andreas Seppi, ora 70esimo, mentre i primi quarti di finale a livello Atp (a Quito) consentono a Federico Gaio un balzo in avanti di 22 posizioni, fino al numero 157, così da ritoccare il proprio best ranking.

Registra solo una variazione la top-ten mondiale, sempre guidata da Andy Murray, alla quindicesima settimana in vetta al ranking, con un vantaggio di 1715 punti su Novak Djokovic. Poi sul terzo gradino del podio Stan Wawrinka (best ranking eguagliato), a precedere nell'ordine Milos Raonic, Kei Nishikori e Rafael Nadal. Lo spostamento riguarda dunque Roger Federer, che guadagna un posto ed è nono a discapito di Gael Monfils, con soli 210 punti di distanza dalla settima posizione occupata da Marin Cilic.

La Top ten: 1. Andy Murray (Gbr) 11.540 punti, 2. Novak Djokovic (Srb) 9.825, 3. Stan Wawrinka (Svi) 5.695, 4. Milos Raonic (Can) 4.930, 5. Kei Nishikori (Giap) 4.625, 6. Rafa Nadal (Spa) 4.295, 7. Marin Cilic (Cro) 3.470, 8. Dominc Thiem (Aut) 3.505, 9. Roger Federer (Svi) (+1) 3.260, 10. Gael Monfils (Fra) -1 3.145 Gli italiani: 37. Lorenzi +9 1077 punti, 43. Fognini +2 980 punti, 70. Seppi +5 700, 127. Giannessi -5 466, 135. Fabbiano -3 434, 143. Vanni +5 415, 157. Gaio +22 377, 172. Napolitano -1 338, 193. Cecchinato -5 294, 216. Bellotti +7 249, 217. Giustino -3 249, 218. Donati -3 248, 249. Caruso -3 211, 267. Arnaboldi -2 194, 280. Volandri -8 184