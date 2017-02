Ranking Atp, Fognini torna numero uno azzurro

Roma, 6 feb. (askanews) - Fabio Fognini ritorna numero uno azzurro nella classifica pubblicata stamane dall'Atp: il 29enne di Arma di Taggia risale tra posizioni, attestandosi al numero 45, e sorpassa Paolo Lorenzi, che scivola di tre gradini, al numero 46. Alle loro spalle sette passi indietro per Andreas Seppi, ora al 75esimo posto, mentre il lieve progresso consente ad Alessandro Giannessi di ritoccare il proprio best ranking portandosi in 122esima posizione.

Nella settimana dedicata alla Coppa Davis (e quindi senza prove del circuito Atp in calendario) non ci sono variazioni nella top-ten mondiale, sempre guidata da Andy Murray, alla quattordicesima settimana in vetta al ranking, con un vantaggio di 1715 punti su Novak Djokovic. Sul terzo gradino del podio c'è sempre Stan Wawrinka (best ranking eguagliato), a precedere nell'ordine Milos Raonic, Kei Nishikori e Rafael Nadal, racchiusi in meno di seicento punti. Così come appena 300 punti separano Marin Cilic, settimo, da Roger Federer, tornato fra i primi 10 con il trionfo a Melbourne.

Top 10 Atp: 1. Andy Murray (Gbr) 11540, 2. Novak Djokovic (Srb) 9825, 3. Stanislas Wawrinka (Sui) 5695, 4. Milos Raonic (Can) 4930, 5. Kei Nishikori (Jpn) 4830, 6. Rafael Nadal (Esp) 4385, 7. Marin Cilic (Cro) 3560, 8. Dominic Thiem (Aut) 3505, 9. Gael Monfils (Fra) 3445, 10. Roger Federer (Sui) 3260. Italiani: 45. Fabio Fognini 980 (+3) 46. Paolo Lorenzi 972 (-3) 75. Andreas Seppi 680 (-7) 122. Alessandro Giannessi 484 (+2) 132. Thomas Fabbiano 434 (-1) 148. Luca Vanni 400 (+1) 171. Stefano Napolitano 326 (+1) 179. Federico Gaio 321 (-1) 188. Marco Cecchinato 294 (+2).