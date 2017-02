Roma, 24 feb. (askanews) - Dopo l'esonero a sorpresa dalla panchina del Leicester, Caludio Ranieri rompe il silenzio affidando le sue emozioni ad un comunicato affidato alla stampa. "Ieri il mio sogno si è infranto - ha esordito il tecnico italiano, che solo qualche mese fa ha portato le 'Foxes' alla conquista della loro Premier League della sua storia - Dopo l'euforia dell'anno scorso coronata con la vittoria del campionato il mio sogno era rimanere al Leicester. E' il club che amo e amerò per sempre, ma tristemente non resterò". Ranieri, nonostante l'esonero ha parole anche per la società, oltre che per i tifosi e per le persone che gli sono state vicine in questi mesi: "Voglio ringraziare il club, i miei giocatori e soprattutto i tifosi e la città che sono stati fantastici. Vi porterò per sempre nel mio cuore. Grazie a mia moglie Rosanna e alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto in questo periodo al Leicester. Grazie a Paolo e a Andrea (rispettivamente Benetti e Azzalin, il suo vice e il suo preparatore atletico) che mi hanno accompagnato in questo viaggio meraviglioso. Ringrazio ancora Steve Kutner e Franco Granello che mi hanno offerto la possibilità di diventare campione. Ma soprattutto io devo ringraziare il Leicester City Football Club".