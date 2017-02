Radiato Doglioli, l'atleta che aggredì l'arbitro durante partita

Roma, 16 feb. (askanews) - La Corte Sportiva d'Appello di FIR, presieduta dall'avvocato Achille Reali, ha accolto il ricorso presentato dalla Procura Federale nei confronti della decisione del Giudice Sportivo del 14 dicembre 2016, che aveva inflitto al tesserato dei Rangers Rugby Vicenza Bruno Andres Doglioli un'interdizione di mesi 36 in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie A dell'11 dicembre 2016 nel corso del match del campionato di Serie A tra Valsugana e Rangers Vicenza dello scorso 11 dicembre. L'atleta è stato radiato, come si legge nella sentenza "per aver aggredito, nel corso di un'azione di gioco, il direttore di gara la signora Maria Beatrice Benvenuti". L'arbitro ad oggi ancora non può tornare ad allenarsi e i tempi per un suo ritorno in campo sono ancora indefiniti.