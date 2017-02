Quattro cambi per l'Italrugby contro l'Irlanda

Roma, 9 feb. (askanews) - Quattro cambi per l'Italia anti-Irlanda che il ct della nazionale italiana di Rugby, Conor O'Shea schiererà sabato alle ore 15.25 allo Stadio Olimpico di Roma nella seconda giornata del 6 Nazioni. L'unica novità nei trequarti vede il ritorno dal primo minuto di Angelo Esposito all'ala, in coppia con Giovambattista Venditti. Confermata la mediana Gori-Canna, la coppia di centri McLean-Benvenuti e Padovani ad estremo. In terza linea Simone Favaro, a riposo precauzionale contro il Galles, torna titolare della maglia numero 7, con Maxime Mbandà confermato insieme a Sergio Parisse, sabato capitano degli azzurri per la settantacinquesima volta. Due cambi, infine, tra i primi cinque uomini con l'inserimento del recuperato Dries Van Schalkwyk in seconda linea in coppia con Marco Fuser e di Leonardo Ghiraldini che rientra tra i due piloni Cittadini e Lovotti, entrambi confermati. Questa la formazione: Padovani, Esposito, Benvenuti, McLean, Venditti, Canna, Gori, Parisse, Favaro, Mbandà, Van Schalkwyk, Fuser, Cittadini, Ghiraldini, Lovotti. A disposizione: Gega, Panico, Chistolini, Biagi, Steyn, Bronzini, Allan, Campagnaro.