Roma, 20 gen. (askanews) - La Ducati non cerca più alibi: "Vogliamo lottare per il titolo". Da Gigi Dall'Igna a Claudio Diomenicali passando per i piloti Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso. Il mantra di Borgo Panigale è uno soltanto: Questo è l'anno giusto per vincere il mondiale di MotoGp la cui partenza è uin programma il 26 marzo in Qatar. "Abbiamo preso Jorge Lorenzo per far capire fuori e dentro che la mentalità deve essere proiettata su un unico obiettivo, vincere il titolo mondiale. Lorenzo è 5 volte iridato,Dovizioso è al quinto anno con noi, è qui per finire un lavoro" afferma l'ingegner Gigi Dall'Igna che ha creato la nuova DesmosediciGP17 presentata oggi a Bologna. "La moto ha debuttato già a Valencia e abbiamo programmato sviluppi che metteremo in pratica con i nostri collaudatori Casey Stoner e Michele Pirro". L'amministratore delegato Claudio Domenicali rilancia: "Abbiamo dotato il reparto corse delle risorse necessarie per vincere il titolo mondiale. Se uniamo la solidità dell'azienda e i risultati sportivi in crescita, siamo orientati a riportare il titolo in Italia".