Premier League: frena il Liverpool, il City piega il Burnely

Roma, 2 gen. (askanews) - Un rigore di Defoe a 6' dalla fine frena la rincorsa del Liverpool di Klopp che impatta in casa del Sunderland 2-2 e riduce lo svantaggio dal Chelsea capolista a 5 punti ma i Blues hanno una partita in meno (in casa del Tottenham). Il Liverpool, due volte in vantaggio con Sturridge e Mane, si fa recuperare da una doppietta di Defoe. Sorride invece il Manchester City di Guardiola che vince di misura 2-1 contro il Burnley (in dieci per più di un'ora per l'espulsione di Fernandinho) grazie a Clichy e Aguero, mentre a nulla è valso il momentaneo pareggio di Mee. Sorrdono anche l'Everton che travolge 3-0 il Southampton con Valencia, Baines e Lukaku e il West Brom che vince 3-1 contro l'Hull.