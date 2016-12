Premier League, 12esima vittoria consecutiva del Chelsea di Conte

Roma, 26 dic. (askanews) - E' giorno di boxig day per la Premier League inglese. Non si ferma il Chelsea di Antonio Conte, che, privo di Diego Costa supera 3-0 il Bournemouth con una doppietta di Pedro ed un rigore di Hazard. Le vittorie consecutive salgono così a 12: non era mai successo nella storia del Chelsea. Il Leicester di Ranieri è sconfitto 2-0 in casa dall'Everton. Quarta vittoria consecutiva del Manchester United di Mourinho. Contro il Sunderland finisce 4-0 con reti di Blind, Ibrahimovic, Mkhitaryan, Borini. Vince anche l'Arsenal, a segno con Giroud quando mancano 4' alla fine sul West Bromwich. Il Burnley batte 1-0 il Middlesbrough (Gray) e il West Ham vince in casa dello Swansea: 4-1 (A. Ayew, Reid, Antonio, Carroll e Llorente per i gallesi). Il Leicester ha deciso di consegnare ai tifosi 30.000 maschere di Jamie Vardy, per protestare contro le 3 giornate di squalifica inflitte all'attaccante dopo l'espulsione nel match contro lo Stoke City. In classifica Chelsea 46 punti, Liverpool e Arsenal 37, Manchester City 36, Tottenham e Manchester United 33. Il Leicester in coda con 17 punti davanti a Crystal Palace 16, Sunderland 14, Swansea ed Hull 12.