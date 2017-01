Premier, Conte sconfitto attacca: "Diamo fastidio a qualcuno"

Roma, 5 gen. (askanews) - La corsa di Antonio Conte si ferma a White Hart Lane dopo tredici vittorie consecutive in Premier: Tottenham batte Chelsea 2-0. Eroe della serata Dele Alli, autore di una doppietta capolavoro. Blues che rimangono comunque a più 5 sul Liverpool secondo. Ed a fine partita Antonio Conte esplode. "Bisogna essere contenti perché abbiamo fatto una striscia di 13 vittorie e in questo campionato non è facile. Adesso continuiamo a lavorare". E poi attacca ai microfoni di Sky: "Arriviamo dal decimo posto dell'anno scorso, i giocatori sono quasi gli stessi. Rumore dei nemici? Nessuno pensava che fossimo così in alto, è normale quindi dare fastidio a qualcuno". "Quest'anno Chelsea fa parte di quelle squadre che non dovevano lottare per il titolo - continua -: l'allenatore è nuovo, i giocatori gli stessi, il mercato non era soddisfacente. Il fatto che siamo dove siamo dà fastidio a qualcuno. Ma noi vogliamo continuare a dare fastidio".