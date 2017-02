Roma, 21 feb. (askanews) - "Noi vogliamo vincere, stiamo migliorando e lo stadio pieno ci darà una grossa mano". Il tecnico del Porto, Nuno Espirito Santo, è carico in vista dell'andata degli ottavi di Champions League contro la Juventus, allo stadio "Dragao": "Siamo consapveoli che sarà una gara tosta ma noi faremo di tutto per vincere. Doopo i playoff siamo rusciti a risolvere tutti i nostri problemi, migliorato il nostro rendimento e siamo motivati".

Il Porto affronta la Juventus nel suo momento di forma migliore: "Il successo del Porto è il team. La fase difensiva è importante, tutti giocano per aiutare la difesa. Non abbiamo problemi, rispettiamo qualsiasi avversario. Siamo giovani, uniti e lavoriamo per vincere". "I miei giocatori sanno cosa fare - continua Espirito Santo - il Porto è preparato per giocare con qualità. Abbiamo 180 minuti per vincere". Infine parla del nervosismo in casa Juventus e della possibile tribuna per Bonucci, punito per il battibecco con Allegri nei minuti finali della sfida contro il Palermo: "Se sono nervosi bisogna chiederlo ad Allegri, ossono giocare tutti perché la Juve è forte, ma se non dovesse giocare sarà meglio per noi. Secondo me Bonucci giocherà, ma se mi dite che non giocherà sarò molto felice".