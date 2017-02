Roma, 21 feb. (askanews) - Nonostante la Juventus domani giochi l'andata degli ottavi di finale di Champions League in casa del Porto, le prime domande in conferenza stampa alla vigilia del match sono sull'esclusione di Bonucci dopo il diverbio con Allegri negli ultimi minuti della partita di campionato contro il Palermo. "Bonucci domani va in tribuna, non si è ingigantito nessun caso. Sono cose che capitano e penso sia giusto e rispettoso che io prendessi questa decisione. Caso chiuso. Abbiamo concordato con la società visto e visto che anche io non ho avuto una buona reazione farò una donazione la prossima settimana e lo farò sapere. Leo ha capito cosa è successo da ragazzo intelligente". Poi Allegri passa ad analizzare il Porto: "Sono una squadra abituata a giocare la Champions League e non perdono da settembre subendo solo due gol. Inoltre hanno vinto contro Bayern e Chelsea. È un ottavo difficile ed importante. La differenza tra giocare fuori o in casa è che alla prima devi fare gol". "Domani non saremo distratti da nulla - continua Allegri - stiamo bene e inoltre miglioriamo con il gioco. Siamo arrivati a questa sfida al momento giusto e al posto giusto. La squadra però è pronta, io sono molto sereno, è una competizione che ha grande fascino, bellissima da giocare e quando si giocano queste partite deve crescere l'adrenalina, ma bisogna giocare con fiducia". Sulla formazione invece il tecnico bianconero scioglie qualche dubbio: "Vi dico quattro titolari: Cuadrado, Mandzukic, Dybala ed Higuain. Barzagli e Chiellini stanno bene entrambi, oggi li ho voluti portare tutti perché è un momento molto importante della stagione. Ci saranno giocatori che giocheranno domani, altri che giocheranno sabato con l'Empoli e altri ancora contro il Napoli in Coppa Italia. Questo me lo posso permettere perché ho una rosa completa e di grande qualità". Il tecnico biancoero però non vuol sentire parlare di una sua Juventus favorita: "Quando arrivi a giocare un ottavo di Champions non esistono favoriti, si affrontano due grandi squadre. Non so se il Porto giocherà con uno o due attaccanti, sicuramente stiamo parlando di una squadra molto solida, diversa dalle squadre portoghesi che siamo abituati a vedere".