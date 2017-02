Pogba rifiuta autografo e un tifoso gli lancia un piatto

Il fatto in un ristorante indiano di Manchester

Roma, 28 feb. (askanews) - Piccola disavventura, fortunatamente senza conseguenze, per Paul Pogba. Il giocatore francese, a cena con alcuni amici in un ristorante indiano di Manchester si è rifiutato di firmare alcuni autografi a dei tofis che lo hanno pesantemente offeso. Uno di loro ha anche lanciato un piatto contro Pogba, fortunatamente senza colpirlo. Al momento dell'arrivo della polizia, i clienti esagitati si erano già dileguati. Il calciatore non ha sporto denuncia.