Pjanic: "Scudetto? cammino lungo ma dobbiamo continuare così"

Roma, 6 feb. (askanews) - Il giorno dopo la vittoria in casa contro l'Inter, Miralem Pjanic non vuol sentire parlare di scudetto già assegnato alla Juventus: "Le squadre dietro di noi di certo non molleranno e noi dobbiamo semplicemente continuare così - dice il centrocampista bosniaco ai microfoni di Jtv - il cammino verso lo scudetto è ancora lungo però siamo sulla buona strada". Poi Pjanic torna sulla partita contro l'Inter: "Abbiamo conquistato tre punti davvero importanti, contro un avversario di grande spessore. Non è stata una gara semplice, siamo molto contenti per la vittoria e per non aver subito gol. Credo sia stato un successo meritato, ottenuto lottando fino alla fine. La condizione è buona, stiamo giocando bene e subiamo poco. Ieri abbiamo affrontato un avversario complicato, ma in casa abbiamo sempre dimostrato la nostra forza, perdiamo pochi punti e si è visto il perché". Ora per la Juventus inizia il periodo più difficile: "La fase più importante del campionato inizia ora e noi dovremo essere pronti. Più si va avanti con la stagione e meno ci sarà margine di errore e quindi di sbagliare". Mercoledì c'è il recupero di campionato contro il Crotone, match rinviato poiché la Juventus era impegnata nella Supercoppa italiana contro il Milan a Doha: "La partita contro il Crotone non è semplice, perché arriva subito dopo il successo sull'Inter, ma dobbiamo prendere i tre punti fondamentali per tenere a distanza Roma e Napoli".