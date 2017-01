Pioli:"Noi grande squadra e quindi vogliamo vincere la TimCup"

Roma, 30 gen. (askanews) - "Sia noi che la Lazio abbiamo le stesse ambizioni. La Coppa Italia è importanti e tutte le squadre forti in Italia vogliono vincerla e noi siamo tra quelle. Che vogliamo andare avanti è innegabile". E' uno Stefano Pioli carico quello che parla alla vigilia di Coppa Italia contro la Lazio dove i nerazzurri si giocano l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. "L'insidia sta nel giocare una partita ad eliminazione diretta, dove il risultato è importante a anche l'obiettivo di entrambe - continua Pioli - l'avversaria sta facendo un ottimo campionato, ha dei valori e come sempre bisogna mettere in campo tutto il nostro potenziale". Il tecnico nerazzurro non crede in una Lazio con il morale basso dopo la sconfitta in casa contro il Chievo nell'ultima gara di campionato: "Loro sono una squadra da temere sempre e succede una volta all'anno di poter perdere quelle partite, hanno messo alle corde il Chievo. La Lazio arriva molto motivata, come lo siamo noi, con dei valori. Rispettiamo l'avversario, ma dobbiamo essere concentrati sulla nostra prestazione, sappiamo quanto è importante questo momento e sappiamo che l'obiettivo che è arrivare in semifinale, daremo tutto per cercare di vincere". "Il match di domani è importante perché vincerlo vorrebbe dire semifinale ma i nostri avversari hanno qualità, lo hanno dimostrato in campionato, dove abbiamo vinto nettamente a livello di risultato, ma abbiamo sofferto nel corso del primo tempo. Quindi ci vorrà un'Inter attenta, lucida, precisa tatticamente e tecnicamente".